Бекиров хочет держать голодовку, - адвокат

18 марта, 2019, 19:55

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские силовики задержали в Крыму по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "плохое состояние здоровья", он хочет держать голодовку

Об этом сообщают "Крым.Реалиы".

Отмечается, адвокат Ислям Велиляев после посещения в СИЗО Симферополя Бекирова 18 марта заявил, что состояние политзаключенного плохой, а сотрудники СИЗО на это не реагируют.

"Состояние плохое. Настроение плохое - хочет держать голодовку. Сейчас у него красное лицо. Давление у него сегодня был 160 на 90. Сотрудники СИЗО это все прекрасно видят и понимают. Они просто игнорируют. Не переводят его в медчасть, в которой он должен находится при своем заболевании. Колют ему инсулин, а какой смысл?" - рассказал Велиляев.