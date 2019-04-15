У политзаключенного Бекирова начались боли в груди, тяжелая одышка и отеки с язвами, - дочь
15 апреля, 2019, 19:00
У политзаключенного Эдема Бекирова ухудшается состояние здоровья
Об этом его дочь Элеонора Бекирова написала в Facebook.
"Никаких улучшений, начались боли в левой стороне груди, постоянно беспокоит желудок, расстройства, кашель, тяжелая одышка, уровень сахара по-прежнему высок, спит сидя, давление скачет со 160 до 110, появился отек на губах с маленькими открытыми язвами", - рассказала дочь.
По словам адвоката, политзаключенный требует госпитализации и постоянного ухода.
Элеонора Бекирова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой оказать содействие в надлежащем уходе и госпитализации отца.
Напомним, Киевский районный "суд" города Симферополя продлил Эдему Бекирову срок содержания под стражей до 12 июня 2019 г.
- 12 декабря 2018 г. российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо.
- 10 января 2019 г. оккупационный "суд" в Крыму оставил Эдема Бекирова под арестом до 11 февраля.
- Сообщалось, что Бекирова, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов, вывезут 14 января на неделю в симферопольскую больницу им. Семашко для медобследования. Однако в больницу его не повезли .
- Ранее у политзаключенного Эдема Бекирова, который находится в Симферопольском СИЗО, появилась аллергическая реакция из-за грибка в камере. Адвокат Бекирова заявил, что политзаключенный хочет держать голодовку.
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