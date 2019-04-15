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У политзаключенного Бекирова начались боли в груди, тяжелая одышка и отеки с язвами, - дочь


фото: Facebook Елеонора Бекірова
У политзаключенного Эдема Бекирова ухудшается состояние здоровья

Об этом его дочь Элеонора Бекирова написала в Facebook.

"Никаких улучшений, начались боли в левой стороне груди, постоянно беспокоит желудок, расстройства, кашель, тяжелая одышка, уровень сахара по-прежнему высок, спит сидя, давление скачет со 160 до 110, появился отек на губах с маленькими открытыми язвами", - рассказала дочь.

По словам адвоката, политзаключенный требует госпитализации и постоянного ухода.

Элеонора Бекирова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой оказать содействие в надлежащем уходе и госпитализации отца.

Напомним, Киевский районный "суд" города Симферополя продлил Эдему Бекирову срок содержания под стражей до 12 июня 2019 г.

 

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