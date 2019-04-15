Денисова требует от омбудсмена РФ госпитализации политзаключенного Бекирова
Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook .
"Эдему Бекирову необходима срочная медицинская помощь. Я в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению гражданина Украины", - отметила она.
Денисова сообщила, "снова неутешительные новости от содержимого в СИЗО Симферополя крымского татарина, инвалида первой группы Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии 12 апреля "суд" оставил под стражей".
"По словам дочери Эдема Бекирова Элеоноры, ее отцу становится хуже - его беспокоят боли с левой стороны груди, есть проблемы с желудком, высокий уровень сахара. При этом он спит сидя, его беспокоит одышка и постоянно прыгает кровяное давление", - отметила Денисова.
- Напомним, 12 декабря 2018 г. российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
- 10 января 2019 г. оккупационный "суд" в Крыму оставил Эдема Бекирова под арестом до 11 февраля.
- Сообщалось, что Бекирова, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов, вывезут 14 января на неделю в симферопольскую больницу им. Семашко для медобследования. Однако в больницу его не повезли .
- Ранее в политзаключенного Эдема Бекирова, который находится в Симферопольском СИЗО, появилась аллергическая реакция из-за грибка в камере . Адвокат Бекирова заявил, что политзаключенный хочет держать голодовку.
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Элеонора Бекирова, дочь политзаключенного Эдема Бекирова, сообщила, что ухудшается состояние здоровья ее отца : у него начались боли в груди, тяжелая одышка и отеки с язвами.
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