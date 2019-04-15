Денисова требует от омбудсмена РФ госпитализации политзаключенного Бекирова

"Эдему Бекирову необходима срочная медицинская помощь. Я в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению гражданина Украины", - отметила она.

Денисова сообщила, "снова неутешительные новости от содержимого в СИЗО Симферополя крымского татарина, инвалида первой группы Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии 12 апреля "суд" оставил под стражей".

"По словам дочери Эдема Бекирова Элеоноры, ее отцу становится хуже - его беспокоят боли с левой стороны груди, есть проблемы с желудком, высокий уровень сахара. При этом он спит сидя, его беспокоит одышка и постоянно прыгает кровяное давление", - отметила Денисова.