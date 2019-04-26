Тренер "Барселоны" за неделю до смерти убедил Месси остаться в команде

26 апреля, 2019, 16:45

Бывший главный тренер "Барселоны" Тито Виланова за неделю до смерти убедил Лионеля Месси остаться в команде

Об этом заявил экс-ассистент Виллановы Жорди Роура, сообщает Marca.

По его словам, Виланова за шесть дней до смерти убедил Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

"Месси не знал, какое у него будущее в "Барселоне". Они говорили несколько часов. Не знаю, о чем, но Лионель твердо решил остаться в "Барселоне", - сказал Роура.

Виланова умер 25 апреля 2014 года от рака.