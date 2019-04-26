//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тренер "Барселоны" за неделю до смерти убедил Месси остаться в команде


фото: fcbarcelona
Бывший главный тренер "Барселоны" Тито Виланова за неделю до смерти убедил Лионеля Месси остаться в команде

Об этом заявил экс-ассистент Виллановы Жорди Роура, сообщает Marca.

По его словам, Виланова за шесть дней до смерти убедил Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

"Месси не знал, какое у него будущее в "Барселоне". Они говорили несколько часов. Не знаю, о чем, но Лионель твердо решил остаться в "Барселоне", - сказал Роура.

Виланова умер 25 апреля 2014 года от рака.

  • Напомним, 2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4:4) аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился голом, который стал для него 81-м из стандартных положений - по этому показателю он обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
  • 31 марта после дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу".
  • Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка - годовой доход игрока составляет 130 млн евро.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать