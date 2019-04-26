Тренер "Барселоны" за неделю до смерти убедил Месси остаться в команде
26 апреля, 2019, 16:45
Бывший главный тренер "Барселоны" Тито Виланова за неделю до смерти убедил Лионеля Месси остаться в команде
Об этом заявил экс-ассистент Виллановы Жорди Роура, сообщает Marca.
По его словам, Виланова за шесть дней до смерти убедил Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.
"Месси не знал, какое у него будущее в "Барселоне". Они говорили несколько часов. Не знаю, о чем, но Лионель твердо решил остаться в "Барселоне", - сказал Роура.
Виланова умер 25 апреля 2014 года от рака.
- Напомним, 2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4:4) аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился голом, который стал для него 81-м из стандартных положений - по этому показателю он обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
- 31 марта после дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу".
- Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка - годовой доход игрока составляет 130 млн евро.
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