Словакия также прекратила транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

26 апреля, 2019, 08:38

Словакия присоединилась к странам, которые отказались осуществлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает словацкое издание Teraz .

Информация была подтверждена компанией Transpetrol, которая эксплуатирует нефтепровод в Словакии. Это было сделано по просьбе завода "Slovnaft", который отказался принимать нефть, так как он содержит органический хлор. Загрязненные запасы нефти могут навредить завода.

Напомним, от транзита российской нефти отказались Украины , Беларусь , Германия и Польша .