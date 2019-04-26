Словакия также прекратила транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
26 апреля, 2019, 08:38
Словакия присоединилась к странам, которые отказались осуществлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
Об этом сообщает словацкое издание Teraz .
Информация была подтверждена компанией Transpetrol, которая эксплуатирует нефтепровод в Словакии. Это было сделано по просьбе завода "Slovnaft", который отказался принимать нефть, так как он содержит органический хлор. Загрязненные запасы нефти могут навредить завода.
Напомним, от транзита российской нефти отказались Украины , Беларусь , Германия и Польша .
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