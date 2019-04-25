Беларусь может полностью остановить нефтепровод "Дружба"

25 апреля, 2019, 18:08

"Гомельтранснефть Дружба" (Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово" и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба"

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты".

"Укртранснафта" примет участие в собрании операторов "Дружбы". Во время встречи стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы.

Отметим, "Укртранснафта" продолжает транзит российской нефти по южной ветке магистрального нефтепровода "Дружба" в Европу в стандартном режиме.

19 апреля 2019 годп ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщила АО "Укртранснафта" о поступлении из технологического участка магистрального нефтепровода АО "Транснефть - Дружба" (РФ) нефти с ухудшенными показателями качества. Белорусская сторона попросила РФ немедленно принять все необходимые меры для недопущения возможных убытков и других негативных последствий.

Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона сообщила белорусской, что причина такого шага - низкое качество нефти.