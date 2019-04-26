С мая субсидии на новый сезон переоформят автоматически, - Розенко

26 апреля, 2019, 14:22

Кабинет Министров ввел автоматический перерасчет субсидий для большинства домохозяйств с мая

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо. TV

"Неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий, и мы уже сегодня внесли такие предложения относительно того, что на новый отопительный сезон не будет у нас стопроцентной подачи заявлений и переоформление субсидий", - сказал он.

"Мы приняли решение, что с 1 мая 90% субсидиантив получают перерасчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме", - добавил Розенко.

По словам вице-премьера, правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий.