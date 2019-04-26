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С мая субсидии на новый сезон переоформят автоматически, - Розенко


фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров ввел автоматический перерасчет субсидий для большинства домохозяйств с мая

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо. TV

"Неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий, и мы уже сегодня внесли такие предложения относительно того, что на новый отопительный сезон не будет у нас стопроцентной подачи заявлений и переоформление субсидий", - сказал он.

"Мы приняли решение, что с 1 мая 90% субсидиантив получают перерасчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме", - добавил Розенко.

По словам вице-премьера, правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий.

  • 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.

  • Ежемесячно на выплату монетизированных субсидий в Украине тратят 5,7 млрд грн - это примерно по 1680 грн в 3,5 млн домохозяйств.

  • Ранее в правительстве сообщили, что управление социальной защиты населения во время переназначения в мае субсидий на новый год не будет во внимание незаконные доначисления в платежках потребителей.

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