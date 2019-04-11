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Розенко сказал, какой средний размер субсидий в Украине

Ежемесячно на выплату монетизированных субсидий в Украине тратят 5,7 млрд грн - это примерно по 1680 грн в 3,5 млн домохозяйств

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Розенко объяснил, что монетизированные субсидии начали выплачивать через Пенсионный фонд и Ощадбанк с марта 2019 года. Выплаты продлятся в апреле и мае.

"Средний размер субсидии составляет 1680 грн", - уточнил Павел Розенко, отметив, что в следующем отопительном сезоне выплата субсидий "живыми деньгами" продолжится.

По данным Госстата, за два месяца 2019 г. за субсидиями обратились 465 тыс. домохозяйств - на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

С учетом обращений за 2018, в новом году субсидии назначили для 549,1 тыс. домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2018 г. увеличился по сравнению с декабрем-2017 на 8,7% и составил 2768,4 грн.

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