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Ощадбанк начал выплату субсидий наличными. Что следует знать


фото: informator.news
С сегодняшнего дня "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 г.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Каждый может получить субсидию через систему денежных переводов "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка", предоставив только паспорт и идентификационный код", - говорится в сообщении Кабмина.

В "Ощадбанке" советуют перед посещением банка для удобства граждан пройти регистрацию на официальном сайте или в Контакт-центре банка.

Это даст возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии.
Также указано, что субсидианты, которые являются пенсионерами, начали получать субсидии наличными одновременно с пенсиями, начиная с 4 марта 2019 года.

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