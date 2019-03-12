Ощадбанк начал выплату субсидий наличными. Что следует знать
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
"Каждый может получить субсидию через систему денежных переводов "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка", предоставив только паспорт и идентификационный код", - говорится в сообщении Кабмина.
В "Ощадбанке" советуют перед посещением банка для удобства граждан пройти регистрацию на официальном сайте или в Контакт-центре банка.
Это даст возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии.
Также указано, что субсидианты, которые являются пенсионерами, начали получать субсидии наличными одновременно с пенсиями, начиная с 4 марта 2019 года.
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- Напомним, в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий , в котором показан размер субсидии за все периоды
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".
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Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа .
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В бюджете на 2019 предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии , а также их монетизация.
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Ранее министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что с марта жилые субсидии в Украине будут выплачивать еще и наличными .
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6 февраля Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.
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