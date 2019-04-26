Менеджер анонсировал грандиозный бой Ломаченко в Великобритании

26 апреля, 2019, 12:20

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести следующий бой в сентябре в Великобритании против олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает LA Times .

По его словам, следующим соперником Василия Ломаченко может стать Люк Кэмпбелл, а бой состоится в Великобритании.

"Мы рассмотрим возможность поединка Ломаченко - Кэмпбелл в сентябре. В Великобритании этот бой был бы грандиозным. Кэмпбелл очень хорошо известен за рубежом. Ломаченко был на поединке Усик - Беллью в Англии, все фанаты неистовствовали от Василия. Они любят его. WBC рассмотрит возможность провести бой за титул в легком весе между Кэмпбеллом и претендентом ", - сказал Климас.

31-летний Люк Кэмпбелл является олимпийским чемпионом 2012 года во категории до 56 кг. Британец назначен официальным претендентом на бой за титул WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг). Кэмпбелл на профессиональном ринге провел 22 поединка, одержал 20 побед и потерпел 2-х поражений.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).