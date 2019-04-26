Менеджер анонсировал грандиозный бой Ломаченко в Великобритании
Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает LA Times .
По его словам, следующим соперником Василия Ломаченко может стать Люк Кэмпбелл, а бой состоится в Великобритании.
"Мы рассмотрим возможность поединка Ломаченко - Кэмпбелл в сентябре. В Великобритании этот бой был бы грандиозным. Кэмпбелл очень хорошо известен за рубежом. Ломаченко был на поединке Усик - Беллью в Англии, все фанаты неистовствовали от Василия. Они любят его. WBC рассмотрит возможность провести бой за титул в легком весе между Кэмпбеллом и претендентом ", - сказал Климас.
31-летний Люк Кэмпбелл является олимпийским чемпионом 2012 года во категории до 56 кг. Британец назначен официальным претендентом на бой за титул WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг). Кэмпбелл на профессиональном ринге провел 22 поединка, одержал 20 побед и потерпел 2-х поражений.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
- Напомним, 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самым желанным соперником Майки Гарсия .
- Британский боксер Люк Кэмпбелл, который является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.
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