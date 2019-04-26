Футболист рассказал, как Моуринью убивал Роналду после хет-трика
26 апреля, 2019, 10:05
Экс-нападающий мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор рассказал, как Жозе Моуринью морально давил на Криштиану Роналду
Слова футболиста приводит Daily Mail .
"В одном матче в" Реале "мы выигрывали - 3: 0 к перерыву. Моуринью вошел в раздевалку и сходил с ума. Он толкнул холодильник, бросил воду и морально убил всех. Однажды он убивал Роналду после того, как тот сделал хет-трик. он сказал: "Все говорят, что ты лучший игрок в мире, но ты плохо играешь. Покажи мне, что ты лучший ", - сказал Адебайор.
- Напомним, 24 апреля стало известно, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду передал руководству клуба список трансферных пожеланий на летнее межсезонье.
- Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после завершения нынешнего сезона покинет свой пост и в Роналду будет новый тренер .
- 20 апреля "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии , однако ранее вылетел из Кубка Италии и Лиги чемпионов.
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