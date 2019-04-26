Футболист рассказал, как Моуринью убивал Роналду после хет-трика

26 апреля, 2019, 10:05

Экс-нападающий мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор рассказал, как Жозе Моуринью морально давил на Криштиану Роналду

Слова футболиста приводит Daily Mail .

"В одном матче в" Реале "мы выигрывали - 3: 0 к перерыву. Моуринью вошел в раздевалку и сходил с ума. Он толкнул холодильник, бросил воду и морально убил всех. Однажды он убивал Роналду после того, как тот сделал хет-трик. он сказал: "Все говорят, что ты лучший игрок в мире, но ты плохо играешь. Покажи мне, что ты лучший ", - сказал Адебайор.