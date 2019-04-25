У Роналду в "Ювентусе" будет новый тренер
Об этом сообщает Juvefc.com в twitter.
Массимилиано Аллегри, скорее всего, покинет команду, утверждает итальянский журналист Луку Момблано. По его мнению, шансы тренера остаться в команде не превышают одного процента. При этом сам Аллегри ранее заявил, что останется в команде.
Ранее призыв освободить Аллегри в соцсети лайкнул защитник "Ювентуса" Жоау Канселу, за что ему грозят дисциплинарные санкции. Недовольство уровнем туринской команды после вылета из Лиги чемпионов высказывал лидер команды Криштиану Роналду.
51-летний тренер работает с "Ювентусом" с 2014 года. Пять раз Аллегри становился чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок страны, дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
Allegri has a 1% chance of staying at Juventus. [Momblano] https://t.co/Gyx2r9BRgn- Juvefc.com (@juvefcdotcom) 24 апреля 2019
- Напомним, 20 апреля "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии, однако раньше вылетел из Кубка Италии и Лиги чемпионов.
- 24 апреля стало известно, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду передал руководству клуба список трансферных пожеланий на летнее межсезонье.
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