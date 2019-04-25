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У Роналду в "Ювентусе" будет новый тренер


фото: REUTERS
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после завершения нынешнего сезона покинет свой пост

Об этом сообщает Juvefc.com в twitter.

Массимилиано Аллегри, скорее всего, покинет команду, утверждает итальянский журналист Луку Момблано. По его мнению, шансы тренера остаться в команде не превышают одного процента. При этом сам Аллегри ранее заявил, что останется в команде.

Ранее призыв освободить Аллегри в соцсети лайкнул защитник "Ювентуса" Жоау Канселу, за что ему грозят дисциплинарные санкции. Недовольство уровнем туринской команды после вылета из Лиги чемпионов высказывал лидер команды Криштиану Роналду.

51-летний тренер работает с "Ювентусом" с 2014 года. Пять раз Аллегри становился чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок страны, дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

 

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