У Роналду в "Ювентусе" будет новый тренер

25 апреля, 2019, 11:52

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после завершения нынешнего сезона покинет свой пост

Об этом сообщает Juvefc.com в twitter.

Массимилиано Аллегри, скорее всего, покинет команду, утверждает итальянский журналист Луку Момблано. По его мнению, шансы тренера остаться в команде не превышают одного процента. При этом сам Аллегри ранее заявил, что останется в команде.

Ранее призыв освободить Аллегри в соцсети лайкнул защитник "Ювентуса" Жоау Канселу, за что ему грозят дисциплинарные санкции. Недовольство уровнем туринской команды после вылета из Лиги чемпионов высказывал лидер команды Криштиану Роналду.

51-летний тренер работает с "Ювентусом" с 2014 года. Пять раз Аллегри становился чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок страны, дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Allegri has a 1% chance of staying at Juventus. [Momblano] https://t.co/Gyx2r9BRgn - Juvefc.com (@juvefcdotcom) 24 апреля 2019