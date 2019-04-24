Роналду составил для боссов "Ювентуса" список желаемых трансферов
24 апреля, 2019, 12:42
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду передал руководству клуба список трансферных пожеланий в летнее межсезонье
Об этом сообщает AS .
В список вошли шесть футболистов. Это защитник Рафаэль Варан и полузащитник Иско из "Реала", защитник "Ромы" Костас Манолас, полузащитник "Лиона" Тангуй Ндомбеле, а также нападающие Федерико Кьеза ( "Фиорентина") и Жоау Фелиш ( "Бенфика").
- Напомним, 20 апреля "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии , однако ранее вылетел из Кубка Италии и Лиги чемпионов.
- Португальский футболист Криштиану Роналду после поражения от "Аякса" в Лиге чемпионов решил покинуть "Ювентус" .
- Знаменитый футболист "Ювентуса" Марко Тарделли заявил, что Криштиану Роналду негативно влияет на команду.
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