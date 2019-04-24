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Роналду составил для боссов "Ювентуса" список желаемых трансферов


фото: REUTERS
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду передал руководству клуба список трансферных пожеланий в летнее межсезонье

Об этом сообщает AS .

В список вошли шесть футболистов. Это защитник Рафаэль Варан и полузащитник Иско из "Реала", защитник "Ромы" Костас Манолас, полузащитник "Лиона" Тангуй Ндомбеле, а также нападающие Федерико Кьеза ( "Фиорентина") и Жоау Фелиш ( "Бенфика").

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