Роналду составил для боссов "Ювентуса" список желаемых трансферов

24 апреля, 2019, 12:42

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду передал руководству клуба список трансферных пожеланий в летнее межсезонье

Об этом сообщает AS .

В список вошли шесть футболистов. Это защитник Рафаэль Варан и полузащитник Иско из "Реала", защитник "Ромы" Костас Манолас, полузащитник "Лиона" Тангуй Ндомбеле, а также нападающие Федерико Кьеза ( "Фиорентина") и Жоау Фелиш ( "Бенфика").