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"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии


фото: REUTERS
В 33-м туре чемпионата Италии "Ювентус" выиграл у "Фиорентины" и досрочно стал победителем Серии A

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автором первого гола стал защитник "Фиорентины" Никола Миленкович, который отличился на 6-й минуте. До перерыва защитник "Ювентуса" Алекс Сандро сравнял счет после передачи хавбека Миралема Пьянича. Победу туринцам принес защитник гостей Херман Песселья, который отправил мяч в свои ворота на 53-й минуте.

Победа со счетом 2: 1 гарантировала "Ювентусу" чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Туринский клуб набрал 87 очков и возглавляет таблицу турнира. На втором месте находится "Наполи", который за шесть матчей до конца чемпионата отстает от команды Массимилиано Аллегри на 20 очков.

Для "Ювентуса" это чемпионство стало восьмым подряд.

Чемпионат Италии

33-й тур

20 апреля

"Ювентус" - "Фиорентина" 2: 1

Голы: Сандро, 37, Песселья, 53 (авт.) - Миленкович, 6

  • Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд .
  • Португальский футболист Криштиану Роналду после поражения от "Аякса" в Лиге чемпионов решил покинуть "Ювентус" .
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