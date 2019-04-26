Адвокат Коломойского рассказал, как уговаривал Зеленского баллотироваться в президенты

26 апреля, 2019, 12:16

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского и политической партии "Слуга народа" Андрей Богдан рассказал, что уговаривал Владимира Зеленского баллотироваться сначала в Верховную Раду, а затем - в президенты

Об этом Богдан рассказал в интервью НВ .

"У меня была идея:" Давай ты пойдешь по мажоритарному избирательному округу, мы с легкостью выиграем эти выборы. Тебе не надо будет уделять много сил, энергии и денег для этого. Ты зайдешь, как депутат-мажоритарщик, и у тебя будет какой-то фундамент для президентских выборов ". У него тогда была позиция, нет, это неправильно:" Я стану таким же, как они, я потеряю доверие, стану одним из этой когорты. Неважно, что я буду говорить и стучать по столу, они будут воспринимать меня одним из депутатов ", - рассказал Богдан.

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Адвокат отметил, что одним из аргументов в пользу президентства был успех сериала "Слуга народа".

"Я ему сказал:" Володя, ты вообще понимаешь, что фильмом Слуга народа ты предоставил людям надежду? И если ты даже не попробуешь это сделать, то каким-то определенным образом их бросишь, подведешь. Наверное, оно тебе не нужно, но они этого ожидают. Выиграешь ты или не выиграешь - это другой вопрос. Но если ты этого не сделаешь, то точно ты очередная человек, которому люди доверились, и ты их подведешь ". Это было год назад. В марте мы заказали первую социологию, в которой указывался Владимир Зеленский . Он тогда занимал четвёртое или 5- е место. Нет, шестое, кажется ", - сказал Богдан.

По словам адвоката, несмотря на отсутствие традиционных для политиков выступлений, рейтинг Зеленского рос очень быстро.

"Я ему показал эту социологию, сказал:" Смотри, ты слова не сказал, что ты идешь в политику, а ты уже имеешь прекрасную стартовую площадку. Опять же, если ты этого даже не попробуешь сделать, то общество получит очередной бросок ... в любом случае, ты ничего не теряешь, и у тебя будет возможность завести в парламент каких-то молодых перспективных людей ... Ну и нехитрыми, абсолютно законными публикациями, разговорами, упоминание имени Володи, рейтинг его до декабря, можно говорить, вырос в геометрической прогрессии в течение года. Не имея никакой рекламы ", - добавил Богдан.