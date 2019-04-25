Богдан рассказал, предлагал ли ему Зеленский возглавить АП

25 апреля, 2019, 22:40

Юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан считает, что у победителя президентских выборов пока нет решений по многим кадровым вопросам

Об этом Богдан сказал в интервью "Украинской правде" и "Новому времени".

Он отметил, что Зеленский пока "обещания не нарушил" и "не раздает должности до того момента, пока не станет президентом".

На вопрос, означает ли это, что о конкретных кадровых назначениях можно будет говорить уже после инаугурации, юрист сказал: "Думаю, в его голове уже есть некая структура. Он много общается с людьми, мы с ним много общаемся. Одни люди нам нравятся, другие - нет ".

Богдан назвал это "обычным кадровым процессом".

Он также заверил, что пока не получал предложение возглавить Администрацию будущего президента.

"Я не смогу ему (Зеленскому - ред.) отказать, если он мне предложит эту должность", - отметил соратник победителя выборов.