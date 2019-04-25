//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Богдан рассказал, предлагал ли ему Зеленский возглавить АП

Юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан считает, что у победителя президентских выборов пока нет решений по многим кадровым вопросам

Об этом Богдан сказал в интервью "Украинской правде" и "Новому времени".

Он отметил, что Зеленский пока "обещания не нарушил" и "не раздает должности до того момента, пока не станет президентом".

На вопрос, означает ли это, что о конкретных кадровых назначениях можно будет говорить уже после инаугурации, юрист сказал: "Думаю, в его голове уже есть некая структура. Он много общается с людьми, мы с ним много общаемся. Одни люди нам нравятся, другие - нет ".

Богдан назвал это "обычным кадровым процессом".

Он также заверил, что пока не получал предложение возглавить Администрацию будущего президента.

"Я не смогу ему (Зеленскому - ред.) отказать, если он мне предложит эту должность", - отметил соратник победителя выборов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать