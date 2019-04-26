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"Услышали, что говорят на кухне": адвокат Коломойского о кампании Зеленского


фото: nv.ua
Адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал о политической кампании новоизбранного президента Владимира Зеленского

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время" .

По словам Богдана, их политтехнологии строились на том, о чем говорят люди на кухне.

"Вообще, наша политическая мысль, политтехнологии все основываются на том, что политтехнологи навязывают обществу то, что они думают. Мы пошли обратным путем: мы услышали, что они говорят на кухне и показали им то, что в их голове, а не то, что в нашей ", - рассказал он.

Адвокат отметил, что многие сыграли тизеры к "Слуге народа".

"Это такие чаяния народа, мы о них говорили еще весной 2018 года. Эти короткие рекламные ролики, в которых народ видел на экране то, о чем говорят на кухне", - добавил он.

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