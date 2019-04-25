Принятие языкового закона: как голосовали фракции Рады

25 апреля, 2019, 12:47

Во время голосования за законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 278 нардепов поддержали документ, 7 - воздержались, 25 - не голосовали, а 38 парламентариев проголосовали против

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Так во фракции БПП из 135 членов законопроект поддержали 106 депутатов, воздержались двое, не голосовали пятеро, 22 отсутствовали. Против не проголосовал ни один.

Во фракции "Народного фронта" из 80 депутатов за законопроект проголосовали 66, не голосовали двое, отсутствовали 12 депутатов. Из присутствующих никто не воздержался и не проголосовал против.

Во фракции "Оппозиционного блока" из 38 нардепов 31 проголосовал против языкового закона, отсутствовали четверо, не голосовали трое. Из присутствующих в зале не воздержался от голосования ни один "оппоблоковец".

Во фракции "Объединение "Самопомич" из 25 депутатов: за проголосовал 21, четверо отсутствовали. Соответственно, никто не воздержался и не проголосовал против.

В группе "Партия "Видродження" из 24 депутатов за законопроект проголосовали 4, против - двое, еще двое - воздержались, 8 не голосовали, еще 8 отсутствовали.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко оказалась самой дисциплинированной - все присутствовали, фракция проголосовала за законопроект в полном составе 21 депутат поддержал языковой закон.

Во фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" из 20 депутатов за законопроект проголосовали 16, четверо отсутствовали.

В группе "Воля народа" из 19 депутатов за законопроект проголосовали 7, Отсутствовали 8, не голосовали 4 нардепа.

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