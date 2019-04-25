В "Аяксе" потролилы новичка, который назвал сильнейшим другой клуб

25 апреля, 2019, 16:23

"Аякс" потролил нового вратаря команды Кьелла Схерпена с "Эммена", который наилучшим называл другой клуб

Сделал это "Аякс" в twitter.

В клубе подготовили для новичка оригинальное наказание за то, что ранее он публиковал посты о том, что "Фейеноорд" лучше "Аякса".

На официальной странице клуба в соцсети появилось шутливое видео, на котором исполнительный директор Эдвин ван дер Сар и спортивный директор Овермарс заставляют Схерпена писать на бумаге "Аякс" - лучший клуб Нидерландов ".

Кьелл Схерпен подписал 4-летний контракт с "Аяксом". Он перейдет в команду следующим летом.

"Ajax is de mooiste club van Nederland ' pic.twitter.com/UusaaWT8mG - AFC Ajax (@AFCAjax) 24 апреля 2019 г.