В "Аяксе" потролилы новичка, который назвал сильнейшим другой клуб
25 апреля, 2019, 16:23
"Аякс" потролил нового вратаря команды Кьелла Схерпена с "Эммена", который наилучшим называл другой клуб
Сделал это "Аякс" в twitter.
В клубе подготовили для новичка оригинальное наказание за то, что ранее он публиковал посты о том, что "Фейеноорд" лучше "Аякса".
На официальной странице клуба в соцсети появилось шутливое видео, на котором исполнительный директор Эдвин ван дер Сар и спортивный директор Овермарс заставляют Схерпена писать на бумаге "Аякс" - лучший клуб Нидерландов ".
Кьелл Схерпен подписал 4-летний контракт с "Аяксом". Он перейдет в команду следующим летом.
"Ajax is de mooiste club van Nederland ' pic.twitter.com/UusaaWT8mG- AFC Ajax (@AFCAjax) 24 апреля 2019 г.
- 24 апреля "Аякс" забил 160 голов в различных турнирах и побил национальный рекорд Нидерландов по результативности за один сезон.
- 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд .
- "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
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