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В "Аяксе" потролилы новичка, который назвал сильнейшим другой клуб


фото: REUTERS
"Аякс" потролил нового вратаря команды Кьелла Схерпена с "Эммена", который наилучшим называл другой клуб

Сделал это "Аякс" в twitter.

В клубе подготовили для новичка оригинальное наказание за то, что ранее он публиковал посты о том, что "Фейеноорд" лучше "Аякса".

На официальной странице клуба в соцсети появилось шутливое видео, на котором исполнительный директор Эдвин ван дер Сар и спортивный директор Овермарс заставляют Схерпена писать на бумаге "Аякс" - лучший клуб Нидерландов ".

Кьелл Схерпен подписал 4-летний контракт с "Аяксом". Он перейдет в команду следующим летом.

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