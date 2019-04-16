"Аякс" прошел "Ювентус" в зрелищном четвертьфинале Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответный матч
"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:2
Голы: Роналду, 28 - ван де Бек, 34, где Лигт, 67
Первый матч - 1: 1
"Ювентус" открыл счет на 28-й минуте - после подачи с углового Миралема Пьянича головой мяч в ворота отправил Криштиану Роналду, оставшийся без опеки в штрафной и удачно сыгравший на опережение.
"Аякс" отыгрался через 6 минут - Хаким Зиех передачей вразрез вывел один на один Дони ван де Бека, который переиграл голкипера и восстановил равновесие.
На 67-й минуте "Аякс" вперед вывел Матейс де Лигт, который точно пробил головой после углового.
"Аякс" победил "Ювентус" 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
В полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретится с победителем противостояния между английскими "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".
- 10 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" сыграл в гостях вничью с нидерландским "Аяксом".
- Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Аякс" итальянская полиция задержала 54 нидерландских болельщика .
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