"Аякс" прошел "Ювентус" в зрелищном четвертьфинале Лиги чемпионов

16 апреля, 2019, 23:54

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

1/4 финала. Ответный матч

"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:2

Голы: Роналду, 28 - ван де Бек, 34, где Лигт, 67

Первый матч - 1: 1

"Ювентус" открыл счет на 28-й минуте - после подачи с углового Миралема Пьянича головой мяч в ворота отправил Криштиану Роналду, оставшийся без опеки в штрафной и удачно сыгравший на опережение.

"Аякс" отыгрался через 6 минут - Хаким Зиех передачей вразрез вывел один на один Дони ван де Бека, который переиграл голкипера и восстановил равновесие.

На 67-й минуте "Аякс" вперед вывел Матейс де Лигт, который точно пробил головой после углового.

"Аякс" победил "Ювентус" 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретится с победителем противостояния между английскими "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".