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160 голов за сезон: "Аякс" установил фантастический рекорд результативности


фото: twitter
"Аякс" забил 160 голов в различных турнирах и побил национальный рекорд Нидерландов по результативности за один сезон

Об этом сообщает Scouted Football в twitter.

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов 23 апреля, "Аякс" победил "Витесс" 4: 2. Теперь на счету амстердамцев 160 голов в сезоне-2018/19 во всех турнирах. Таким образом, "Аякс" побил достижение АЗ, который в сезоне-1980/81 забил 158 мячей.

До конца нынешнего сезона "Аякс" сыграет еще минимум 5 матчей: 2 в чемпионате Нидерландов, 2 - в Лиге чемпионов и один в финале национального Кубка.

 

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