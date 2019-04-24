160 голов за сезон: "Аякс" установил фантастический рекорд результативности
24 апреля, 2019, 14:25
"Аякс" забил 160 голов в различных турнирах и побил национальный рекорд Нидерландов по результативности за один сезон
Об этом сообщает Scouted Football в twitter.
В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов 23 апреля, "Аякс" победил "Витесс" 4: 2. Теперь на счету амстердамцев 160 голов в сезоне-2018/19 во всех турнирах. Таким образом, "Аякс" побил достижение АЗ, который в сезоне-1980/81 забил 158 мячей.
До конца нынешнего сезона "Аякс" сыграет еще минимум 5 матчей: 2 в чемпионате Нидерландов, 2 - в Лиге чемпионов и один в финале национального Кубка.
Matthijs de Ligt is a record-breaker.- Scouted Football (@ScoutedFtbl) 23 апреля 2019
His goal against Vitesse was the 159th scored by Ajax this season, which breaks the all-time record of most goals scored by a Dutch team in a single season. pic.twitter.com/fzJnmM4Cgj
- Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд .
- "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом