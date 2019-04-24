160 голов за сезон: "Аякс" установил фантастический рекорд результативности

24 апреля, 2019, 14:25

"Аякс" забил 160 голов в различных турнирах и побил национальный рекорд Нидерландов по результативности за один сезон

Об этом сообщает Scouted Football в twitter.

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов 23 апреля, "Аякс" победил "Витесс" 4: 2. Теперь на счету амстердамцев 160 голов в сезоне-2018/19 во всех турнирах. Таким образом, "Аякс" побил достижение АЗ, который в сезоне-1980/81 забил 158 мячей.

До конца нынешнего сезона "Аякс" сыграет еще минимум 5 матчей: 2 в чемпионате Нидерландов, 2 - в Лиге чемпионов и один в финале национального Кубка.

Matthijs de Ligt is a record-breaker.



His goal against Vitesse was the 159th scored by Ajax this season, which breaks the all-time record of most goals scored by a Dutch team in a single season. pic.twitter.com/fzJnmM4Cgj - Scouted Football (@ScoutedFtbl) 23 апреля 2019