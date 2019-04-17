"Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом"
17 апреля, 2019, 08:29
Амстердамский "Аякс" одолел на выезде "Ювентус" в 1/4 финала Лиги чемпионов и "Реал" в 1/8 финала, и это стало рекордом для нидерландцев
Об этом сообщает Football Italia .
"Аякс" установил рекорд, став первым в истории клубом, которому удалось в течение одного еврокубкового сезона обыграть в гостях "Реал" и "Ювентус".
С мадридской командой "Аякс" встречался на стадии 1/8 финала. Первая игра в Амстердаме завершилась вничью 1: 1, а в ответном матче на "Сантьяго Бернабеу" "Реал" потерпел поражение - 1: 4. С "Юве" первая игра в Амстердаме завершилась ничьей - 1: 1, повторная победой нидерландцев - 2: 1 .
- Напомним, 16 апреля определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов.
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