Суд отказался снимать запрет на конкурс главы таможни
25 апреля, 2019, 18:32
Судья Окружного административного суда отказал отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на голову таможенной службы
Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила в Facebook.
"У нас сегодня временное предательство. Судья админсуда сегодня отказал отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на главы Таможни. Таким образом, пока конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии", - отметила Маркарова.
Напомним, Комиссия высшего корпуса государственной службы временно остановила конкурс на должность главы таможенной службы за решения Окружного суда
- В начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, а в конце марте объявило конкурс.
- Окружной административный суд города Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
- Правительство обжалует решение суда об остановке конкурса на должность главы таможенной службы
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