Суд отказался снимать запрет на конкурс главы таможни

25 апреля, 2019, 18:32

Судья Окружного административного суда отказал отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на голову таможенной службы

Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила в Facebook.

"У нас сегодня временное предательство. Судья админсуда сегодня отказал отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на главы Таможни. Таким образом, пока конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии", - отметила Маркарова.

Напомним, Комиссия высшего корпуса государственной службы временно остановила конкурс на должность главы таможенной службы за решения Окружного суда