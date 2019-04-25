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Суд отказался снимать запрет на конкурс главы таможни

Судья Окружного административного суда отказал отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на голову таможенной службы

Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила в Facebook.

"У нас сегодня временное предательство. Судья админсуда сегодня отказал отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на главы Таможни. Таким образом, пока конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии", - отметила Маркарова.

Напомним, Комиссия высшего корпуса государственной службы временно остановила конкурс на должность главы таможенной службы за решения Окружного суда

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