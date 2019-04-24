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Назначение председателя ГФС: решение суда о прекращении конкурса вступило в силу

Комиссия высшего корпуса государственной службы временно остановила конкурс на должность главы таможенной службы из-за решения Окружного суда

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, Комиссия высшего корпуса государственной службы уполномоченна лишь частично выполнить постановление Окружного административного суда г. Киева от 17 апреля, а именно "приостановить совершение действий по проведению конкурса на занятие вакантной должности председателя государственной таможенной службы".

В Минфине объясняют, что срок подачи документов на конкурс может составлять не менее 15 и не более 30 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса, результаты конкурса публикуются на позднее 45 календарных дней с этой же даты.

Итак, в случае приостановления проведения конкурса и после принятия решения о восстановлении его соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока.

По состоянию на 17.04, когда было принято постановление суда, прошло 28 дней с даты объявления конкурса. То есть когда будет принято решение о возобновлении конкурса, отсчет начнется с 29 дня. Все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остаются в силе.

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