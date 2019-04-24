Назначение председателя ГФС: решение суда о прекращении конкурса вступило в силу
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, Комиссия высшего корпуса государственной службы уполномоченна лишь частично выполнить постановление Окружного административного суда г. Киева от 17 апреля, а именно "приостановить совершение действий по проведению конкурса на занятие вакантной должности председателя государственной таможенной службы".
В Минфине объясняют, что срок подачи документов на конкурс может составлять не менее 15 и не более 30 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса, результаты конкурса публикуются на позднее 45 календарных дней с этой же даты.
Итак, в случае приостановления проведения конкурса и после принятия решения о восстановлении его соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока.
По состоянию на 17.04, когда было принято постановление суда, прошло 28 дней с даты объявления конкурса. То есть когда будет принято решение о возобновлении конкурса, отсчет начнется с 29 дня. Все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остаются в силе.
- В начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, а в конце марте объявило конкурс.
- Окружной административный суд города Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
- Правительство обжалует решение суда об остановке конкурса на должность главы таможенной службы
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом