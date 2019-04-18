Правительство обжалует решение суда об остановке конкурса на должность главы таможенной службы - Нефедов

18 апреля, 2019, 14:01

По словам Максима Нефедова, Кабмин планирует обжаловать решение суда, чтобы провести конкурс на должность как можно скорее

"Если говорить о решении суда, то для меня оно достаточно ожидаемое", - рассказал претендент на пост главы Таможенной службы Украины, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в эфире Еспресо.TV .

"Мне оно даже может быть цинично приятным, потому что для меня это какая-то внешняя оценка того, что люди боятся, что кто-то такой принципиальный, как я, зайдут туда (на таможенную службу, - ред.). Это классическая история, когда одновременно в суд направляется много исков, пока не попадется какой-то, видимо, "лучший" судья ", - добавил он.

По словам Нефедова, Кабмин планирует обжаловать решение суда, чтобы провести конкурс на должность как можно скорее.

"А по существу иска не знаю, когда будет рассмотрение. Из устной критики автора иска депутата Андрея Антонищака я понял, что по его мнению, к конкурсу допустили кого-то, кто не имеет необходимых 7 лет руководящего стажа. Несмотря на шорт-лист финалистов, трудно поверить, что это может быть правдой", - прокомментировал Нефедов на своей странице в Facebook.