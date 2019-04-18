Правительство обжалует решение суда об остановке конкурса на должность главы таможенной службы - Нефедов
"Если говорить о решении суда, то для меня оно достаточно ожидаемое", - рассказал претендент на пост главы Таможенной службы Украины, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в эфире Еспресо.TV .
"Мне оно даже может быть цинично приятным, потому что для меня это какая-то внешняя оценка того, что люди боятся, что кто-то такой принципиальный, как я, зайдут туда (на таможенную службу, - ред.). Это классическая история, когда одновременно в суд направляется много исков, пока не попадется какой-то, видимо, "лучший" судья ", - добавил он.
По словам Нефедова, Кабмин планирует обжаловать решение суда, чтобы провести конкурс на должность как можно скорее.
"А по существу иска не знаю, когда будет рассмотрение. Из устной критики автора иска депутата Андрея Антонищака я понял, что по его мнению, к конкурсу допустили кого-то, кто не имеет необходимых 7 лет руководящего стажа. Несмотря на шорт-лист финалистов, трудно поверить, что это может быть правдой", - прокомментировал Нефедов на своей странице в Facebook.
- Напомним, сегодня окружной административный суд города Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
-
В начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, а в конце марте объявило конкурс.
-
До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров через объявление конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
-
Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-