В столице сообщили о "заминировании" Верховной Рады

25 апреля, 2019, 13:19

25 апреля в столичную полицию поступило сообщение о "заминировании" Верховной Рады Украины

Об этом сообщили Вартови Еспресо.

В частности, о "заминировании" Верховной Рады сообщил аноним.

В полицию поступило сообщение и по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и патрульные. В настоящее время проводится проверка помещения и прилегающей территории