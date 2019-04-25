В столице сообщили о "заминировании" Верховной Рады
25 апреля, 2019, 13:19
25 апреля в столичную полицию поступило сообщение о "заминировании" Верховной Рады Украины
Об этом сообщили Вартови Еспресо.
В частности, о "заминировании" Верховной Рады сообщил аноним.
В полицию поступило сообщение и по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и патрульные. В настоящее время проводится проверка помещения и прилегающей территории
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