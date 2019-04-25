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Из киевского аэропорта вновь эвакуировали людей из-за "минирования"


фото: 5.ua
В Киеве второй раз за неделю эвакуируют аэропорт после сообщения о заминировании

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев".

На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

"Сейчас правоохранители проводят эвакуацию и проверяют здание и прилегающую к нему территорию", - говорится в сообщении.

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