Из киевского аэропорта вновь эвакуировали людей из-за "минирования"
25 апреля, 2019, 12:44
В Киеве второй раз за неделю эвакуируют аэропорт после сообщения о заминировании
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев".
На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.
"Сейчас правоохранители проводят эвакуацию и проверяют здание и прилегающую к нему территорию", - говорится в сообщении.
- Напомним, 23 апреля в Киеве сообщили о якобы угрозе взрыва в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ( "Жуляны"). Тогда взрывчатку не нашли и аэропорт возобновил работу.
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