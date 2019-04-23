Киевский аэропорт "заминировали", эвакуировали тысячи людей
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", член Президиума политсовета Аграрной партии Украины Михаил Поживанов.
"Аэропорт Жуляны "заминирован". Уже так минут сорок", - написал он.
"На место направлены подразделения взрывотехников, кинологов и наряды полиции, которые проводят осмотр аэропорта и прилегающей территории. Призываем граждан с пониманием отнестись к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности людей от возможных угроз", - сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь национальной полиции Ярослав Тракало.
По словам представителя Нацполиции, проводится эвакуация около тысячи граждан. Тракало добавил, что из-за анонимного сообщения полиция проверила три терминала аэропорта "Борисполь".
"Там не обнаружили опасных предметов", - отметил он.
"Еще работают кинологи и взрывотехники. Из помещения эвакуировали около тысячи граждан. На месте работают представители правоохранительных органов", - сообщил Тракало, передает РБК-Украина.
Кроме того, на странице аэропорта в Facebook сообщается, что сегодня в 11:45 на э-мейлы сотрудников аэропорта на электронную почту поступила информация о заминировании терминалов аэропорта.
"С целью проверки на наличие взрывоопасных предметов пассажиры из терминалов эвакуированы. На месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - сообщили в аэропорту.
По состоянию на 12:55 - взрывчатка в аэропорту не найдена. Аэропорт возобновил работу.
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