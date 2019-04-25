Гладковскому через суд хотят запретить выезд из Украины на 5 лет

25 апреля, 2019, 19:02

Окружной админсуд Киева просят запретить Олегу Гладковскому, чье имя фигурирует в расследовании хищений в оборонке, выезжать на постоянное место жительства в иностранное государство

Об этом сообщает пресс-служба Окружного аминсуда.

Иск в СБУ и Госпогранслужбу подал народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности, что заключается в непринятии относительно Гладковского мероприятий временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство после его увольнения с должности первого заместителя секретаря СНБО.

В то же время, истец просит обязать СБУ в предусмотренном законом порядке ввести к нему меры временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в срок на 5 лет, то есть до 4 марта 2024 года, а также подать в ГПСУ соответствующее поручение.

Отмечается, что Дейдей просит запретить Администрации Госпогранслужбы совершать любые действия или бездействия, связанные с пропуском через государственную границу Олега Гладковского до окончания в отношении него пятилетнего ограничения выезда.

В пресс-службе сообщают, что в суде рассматривают вопрос об открытии производства по этому иску.