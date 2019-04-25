Гладковскому через суд хотят запретить выезд из Украины на 5 лет
Об этом сообщает пресс-служба Окружного аминсуда.
Иск в СБУ и Госпогранслужбу подал народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, говорится в сообщении.
Отмечается, что истец просит суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности, что заключается в непринятии относительно Гладковского мероприятий временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство после его увольнения с должности первого заместителя секретаря СНБО.
В то же время, истец просит обязать СБУ в предусмотренном законом порядке ввести к нему меры временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в срок на 5 лет, то есть до 4 марта 2024 года, а также подать в ГПСУ соответствующее поручение.
Отмечается, что Дейдей просит запретить Администрации Госпогранслужбы совершать любые действия или бездействия, связанные с пропуском через государственную границу Олега Гладковского до окончания в отношении него пятилетнего ограничения выезда.
В пресс-службе сообщают, что в суде рассматривают вопрос об открытии производства по этому иску.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
- 10 апреля САП просила Раду повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпроме". САП заявила об установлении фактов нарушения закона детективами НАБУ.
- 3 апреля В САП заявили, что работники НАБУ неоднократно нарушали законодательство при расследовании уголовных производств по хищениях в оборонной сфере.
- 23 апреля стало известно, что Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро.
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