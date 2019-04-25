Германия и Франция обвинили РФ в нарушении Минска из-за паспортов на Донбассе
25 апреля, 2019, 14:56
Германия и Франция осудили декрет Путина об облегчении получения российского гражданства жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей
Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел, размещенном в Twitter МИД ФРГ.
"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, направленный на облегчение предоставления российского гражданства людям в частях Восточной Украины. Эти регионы являются частью украинской территории", - говорится в заявлении.
В ней также отмечается, что это объявление России противоречит духу и целям Минских соглашений и в противоположности к столь необходимому сейчас взноса в деэскалацию.
Реакции от ведомства канцлера пока нет.
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по поводу упрощенной выдачи паспортов населению "ЛНР/ ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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