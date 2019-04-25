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Германия и Франция обвинили РФ в нарушении Минска из-за паспортов на Донбассе


фото: REUTERS
Германия и Франция осудили декрет Путина об облегчении получения российского гражданства жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей
Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел, размещенном в Twitter МИД ФРГ.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, направленный на облегчение предоставления российского гражданства людям в частях Восточной Украины. Эти регионы являются частью украинской территории", - говорится в заявлении.

В ней также отмечается, что это объявление России противоречит духу и целям Минских соглашений и в противоположности к столь необходимому сейчас взноса в деэскалацию.

Реакции от ведомства канцлера пока нет.

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