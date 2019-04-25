Германия и Франция обвинили РФ в нарушении Минска из-за паспортов на Донбассе

"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, направленный на облегчение предоставления российского гражданства людям в частях Восточной Украины. Эти регионы являются частью украинской территории", - говорится в заявлении.

В ней также отмечается, что это объявление России противоречит духу и целям Минских соглашений и в противоположности к столь необходимому сейчас взноса в деэскалацию.

Реакции от ведомства канцлера пока нет.