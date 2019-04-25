ЕС выделяет €130 миллионов на LNG-терминал в Польше

"Еврокомиссия сегодня одобрил подписание соглашения между правительством Польши и польской компанией LNG о продлении терминала сжиженного газа на северо-востоке Польши к побережью Балтийского моря. ЕС выделяет на этот проект почти 128 млн евро из Европейского фонда регионального развития. Это единственная конструкция такого размера в Центральной Восточной и Северной Европе", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что реализация проекта откроет польский рынок для новых поставщиков и сделает ощутимый вклад в диверсификацию и безопасность источников энергии.

По данным Еврокомиссии, вместе с проектом Baltic Pipe, на строительство которого ЕС выделил прошлого недели 215 млн евро, новый терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце повысит энергетическую безопасность Польши. Как предполагается, благодаря Baltic Pipe уже с 2022 на рынок страны будет поставляться газ из Северного моря, который будет поступать дальше, в частности в страны Балтии.

Ранее в польском правительстве заявили, что из-за зависимости от монопольного поставщика газа, то есть России, Польша в 2001-2018 годах потеряла от более +11,5 млрд к более 23 млрд евро.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял покупку российского газа в покупке оружия у президента РФ Владимира Путина.