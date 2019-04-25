//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС выделяет €130 миллионов на LNG-терминал в Польше


фото: REUTERS
Европейская комиссия решила выделить 128 миллионов евро на проект инфраструктурной развития терминала сжиженного газа в городе Свиноуйсьце на побережье Балтийского моря
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн, сообщает Укринформ.

"Еврокомиссия сегодня одобрил подписание соглашения между правительством Польши и польской компанией LNG о продлении терминала сжиженного газа на северо-востоке Польши к побережью Балтийского моря. ЕС выделяет на этот проект почти 128 млн евро из Европейского фонда регионального развития. Это единственная конструкция такого размера в Центральной Восточной и Северной Европе", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что реализация проекта откроет польский рынок для новых поставщиков и сделает ощутимый вклад в диверсификацию и безопасность источников энергии.

По данным Еврокомиссии, вместе с проектом Baltic Pipe, на строительство которого ЕС выделил прошлого недели 215 млн евро, новый терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце повысит энергетическую безопасность Польши. Как предполагается, благодаря Baltic Pipe уже с 2022 на рынок страны будет поставляться газ из Северного моря, который будет поступать дальше, в частности в страны Балтии.

Ранее в польском правительстве заявили, что из-за зависимости от монопольного поставщика газа, то есть России, Польша в 2001-2018 годах потеряла от более +11,5 млрд к более 23 млрд евро.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял покупку российского газа в покупке оружия у президента РФ Владимира Путина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать