Премьер Польши: покупать российский газ - это оплачивать оружие Путина

"С момента агрессии Путина в Грузии и в Украине, оккупации Крыма и последних событий в Керченском проливе, Россия серьезно демонстрирует стремление восстановить империю. Именно поэтому мы должны быть бдительными. Мы должны беречь НАТО. Поэтому я настолько сильно верю в трансатлантическое сообщество", - сказал он.

В то же время польский премьер отметил, что нынешняя ситуация кардинально отличается от времени угрозы миру со стороны СССР, поскольку "сейчас есть новые сверхдержавы, которые набирают мощности. Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки. Относительная мощь России значительно слабее ".

Моравецкий также добавил, что существует существенное расхождение между осознанием российской угрозы в Восточной и Западной Европе. И хотя российская агрессия в Украине несколько изменила отношение к Кремлю также в западноевропейских столицах, некоторые страны все равно игнорируют вызовы безопасности со стороны России.

"Например, Германия строит второй газопровод из России, Северный поток 2. На самом деле, это просто финансирование оружия для мистера Путина. Платить за российский газ - это платить за российское оружие", - отметил он.

Премьер-министр Польши отметил, что потребности в покупке российского газа не существует, поскольку в Европе достаточно LNG-терминалов для импорта газа из Алжира, Норвегии и США. По его словам, общий объем такого импорта может составлять 180 млн кубометров, и это именно столько, сколько нужно сейчас Европе. И именно такой объем Европа сейчас импортирует из России.

"Мы могли бы быть более независимыми от российского газа. Но на это не хватает политической воли. Так, как сделала это Польша - ведь мы строим газопровод в Норвегию и успешно построили LNG-терминалы для закупки американского газа из Катара. Мы на пути к независимости. Поскольку именно благодаря газу мистер Путин финансирует свою армию", - пояснил он.

Ранее в польском правительстве заявили, что из-за зависимости от монопольного поставщика газа, то есть России, Польша в 2001-2018 годах потеряла от более 11,5 млрд до более 23 млрд евро.