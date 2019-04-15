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Польша и Еврокомиссия подписали соглашение о финансировании газопровода из Норвегии


фото: euractiv.eu
В понедельник Европейская комиссия официально согласовала грант в размере 214,9 млн евро на работы по проекту строительства нового Балтийского газопровода, целью которого является соединение газотранспортных систем Польши и Дании с Норвегией

Об этом сообщает Euractiv.

Грантовое соглашение было подписано во время церемонии в Брюсселе, на которой присутствовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Проект газопровода Baltic Pipe, также известный как "норвежский коридор", направлен на создание нового маршрута поставок газа на европейский рынок и призван уменьшить зависимость региона от российского импорта.

Газопровод должен начать работу в 2022 году. Новый трубопровод сможет поставлять 10 млрд кубометров норвежского природного газа непосредственно на польский рынок и дальше, в страны Балтии.

Часть норвежского газа также может быть отправлена ​​в другие страны Центральной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии и Украину.

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