Польша и Еврокомиссия подписали соглашение о финансировании газопровода из Норвегии
Об этом сообщает Euractiv.
Грантовое соглашение было подписано во время церемонии в Брюсселе, на которой присутствовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Проект газопровода Baltic Pipe, также известный как "норвежский коридор", направлен на создание нового маршрута поставок газа на европейский рынок и призван уменьшить зависимость региона от российского импорта.
Газопровод должен начать работу в 2022 году. Новый трубопровод сможет поставлять 10 млрд кубометров норвежского природного газа непосредственно на польский рынок и дальше, в страны Балтии.
Часть норвежского газа также может быть отправлена в другие страны Центральной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии и Украину.
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