Польша потеряла более 23 млрд евро из-за газовой зависимости от России
Об этом сообщает Польское радио.
Наимский напомнил, что сейчас идет расширение терминала сжиженного газа в Свиноусти, реализуемых проект газопровода Baltic Pipe, а также проект плавучего терминала сжиженного природного газа, который будет построен в Гданьской судоверфи.
Baltic Pipe сочетает польский и датский газотранспортные системы, благодаря чему газ с норвежского шельфа будут поставлять в Польшу. Строительство этой газомагистрали по дну Балтийского моря должна начаться в 2020 году, а с 1 октября 2022 газопровод начнет действовать.
В то же время 31 декабря 2022 заканчивается долгосрочный так называемый Ямальский контракт на поставку газа в Польшу из России. Как заверил Наимский, Польша его не продлит и станет окончательно независимым от поставок газа из России.
Диверсификации поставок голубого топлива должны способствовать контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG уже подписала 20-летний контракт с американской Port Arthur LNG на поставку сжиженного газа из США в Польшу.
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