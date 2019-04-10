Польша потеряла более 23 млрд евро из-за газовой зависимости от России

10 апреля, 2019, 14:37

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что из-за зависимости от монопольного поставщика газа, то есть России, Польша в 2001-2018 годах потеряла от более 11,5 млрд к более 23 млрд евро

Об этом сообщает Польское радио.

Наимский напомнил, что сейчас идет расширение терминала сжиженного газа в Свиноусти, реализуемых проект газопровода Baltic Pipe, а также проект плавучего терминала сжиженного природного газа, который будет построен в Гданьской судоверфи.

Baltic Pipe сочетает польский и датский газотранспортные системы, благодаря чему газ с норвежского шельфа будут поставлять в Польшу. Строительство этой газомагистрали по дну Балтийского моря должна начаться в 2020 году, а с 1 октября 2022 газопровод начнет действовать.

В то же время 31 декабря 2022 заканчивается долгосрочный так называемый Ямальский контракт на поставку газа в Польшу из России. Как заверил Наимский, Польша его не продлит и станет окончательно независимым от поставок газа из России.

Диверсификации поставок голубого топлива должны способствовать контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG уже подписала 20-летний контракт с американской Port Arthur LNG на поставку сжиженного газа из США в Польшу.