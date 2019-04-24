Завтра будем голосовать за языковой закон, - Княжицкий

24 апреля, 2019, 17:43

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада будет голосовать за законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"Завтра мы должны поддержать законопроект на заседании комитета, чтобы сделать его таким, который максимально соответствует потребностям общества и не противоречит пожеланиям депутатов и фракций. Закон является компромиссным. Также хотим вернуть те правки, которые были отклонены, но крайне важны, в тело закона ", - рассказал председатель Комитета.

Читайте также: Княжицкий: "У нас будет качественный закон об украинском языке в украинском государстве, несмотря на любое сопротивление"

По словам Княжицкого, не проголосовать за законопроект могут только те, кто не осознают, что не может быть государства без защиты государственного языка.

"Надеюсь, что их будет меньшинство", - добавил он.