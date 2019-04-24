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Завтра будем голосовать за языковой закон, - Княжицкий

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада будет голосовать за законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"Завтра мы должны поддержать законопроект на заседании комитета, чтобы сделать его таким, который максимально соответствует потребностям общества и не противоречит пожеланиям депутатов и фракций. Закон является компромиссным. Также хотим вернуть те правки, которые были отклонены, но крайне важны, в тело закона ", - рассказал председатель Комитета.

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По словам Княжицкого, не проголосовать за законопроект могут только те, кто не осознают, что не может быть государства без защиты государственного языка.

"Надеюсь, что их будет меньшинство", - добавил он.

  • Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
  • Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
  • 11 апреля нардепы рассмотрели в Верховной Раде почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона".
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