Княжицкий: "Мы получим качественный закон об украинском языке в украинском государстве, несмотря на сопротивление"

4 октября, 2018, 16:01

Принятый Верховной Радой за основу закон о функционировании украинского языка как государственного разрабатывали представители большинства политических сил и поддержала общественность

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий 4 октября в кулуарах парламента после принятия в первом чтении законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

"Наш законопроект разработан представителями большинства политических сил, поддержан общественностью и экспертами. Другой законопроект был о языках. Он провоцировал создание региональных анклавов, где треть могла бы проголосовать за какой-то другой язык, а не украинский. Допускать таких вещей нельзя", - подчеркнул глава профильного комитета.

Комментируя дискуссии, которые велись в сессионном зале вокруг другого законопроекта №5556 "О языках в Украине" авторства народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Лесюка, Николай Княжицкий отметил, что в данной инициативе не были предусмотрены механизмы контроля за исполнением законопроекта, в то время, как в законопроекте №5670-д предусмотрена административная и уголовная ответственность за его нарушение.

"Нам предстоит тяжелая работа в подготовке закона о языке ко второму чтению. Думаю, сопротивление будет еще больше. Но мы проведем этот законопроект, и Украина будет иметь закон о собственном языке", - сказал Княжицкий.

Николай Княжицкий также напомнил, что законопроект 5670-д является консолидирующим, ведь под ним стоит около 80 подписей народных депутатов, в том числе из "Блока Петра Порошенко".