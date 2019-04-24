В Ливии похитили заместителя министра обороны, - СМИ

24 апреля, 2019, 11:42

В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные люди похитили заместителя министра обороны правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на арабские СМИ.

"В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные лица похитили заместителя министра обороны признанного ООН правительства национального согласия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похищение произошло еще в понедельник вечером, 22 апреля. Однако в правительстве до сих пор никак не прокомментировали инцидент.