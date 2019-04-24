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В Ливии похитили заместителя министра обороны, - СМИ


фото: REUTERS
В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные люди похитили заместителя министра обороны правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на арабские СМИ.

"В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные лица похитили заместителя министра обороны признанного ООН правительства национального согласия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похищение произошло еще в понедельник вечером, 22 апреля. Однако в правительстве до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

  • Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
  • 7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
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