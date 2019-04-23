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Роналду уже обвиняют во всех бедах "Ювентуса"

Знаменитый футболист "Ювентуса" Марко Тарделли заявил, что Криштиану Роналду негативно влияет на команду

Об этом сообщает Marca.

"Ювентусу" нужно работать над управлением командой. Роналду, возможно, слишком часто играл в этом сезоне. К тому же он еще и навязывает команде свои правила. Криштиану мог бы и лучше сыграть с "Аяксом". Я считаю, что некоторые игроки "Ювентуса" страдают из-за Роналду. Один из них - Дибала", - сказал Тарделли.

34-летний Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года с "Реала" за 117 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах серии А, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

 

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