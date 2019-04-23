Роналду уже обвиняют во всех бедах "Ювентуса"

23 апреля, 2019, 13:41

Знаменитый футболист "Ювентуса" Марко Тарделли заявил, что Криштиану Роналду негативно влияет на команду

Об этом сообщает Marca.

"Ювентусу" нужно работать над управлением командой. Роналду, возможно, слишком часто играл в этом сезоне. К тому же он еще и навязывает команде свои правила. Криштиану мог бы и лучше сыграть с "Аяксом". Я считаю, что некоторые игроки "Ювентуса" страдают из-за Роналду. Один из них - Дибала", - сказал Тарделли.

34-летний Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года с "Реала" за 117 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах серии А, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.