Роналду уже обвиняют во всех бедах "Ювентуса"
23 апреля, 2019, 13:41
Знаменитый футболист "Ювентуса" Марко Тарделли заявил, что Криштиану Роналду негативно влияет на команду
Об этом сообщает Marca.
"Ювентусу" нужно работать над управлением командой. Роналду, возможно, слишком часто играл в этом сезоне. К тому же он еще и навязывает команде свои правила. Криштиану мог бы и лучше сыграть с "Аяксом". Я считаю, что некоторые игроки "Ювентуса" страдают из-за Роналду. Один из них - Дибала", - сказал Тарделли.
34-летний Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года с "Реала" за 117 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах серии А, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.
- Напомним, 20 апреля "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии, однако ранее вылетел из Кубка Италии и Лиги чемпионов.
- Португальский футболист Криштиану Роналду после поражения от "Аякса" в Лиге чемпионов решил покинуть "Ювентус" .
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