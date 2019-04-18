Роналду решил покинуть "Ювентус" - СМИ
18 апреля, 2019, 13:33
Португальский футболист Криштиану Роналду после поражения от "Аякса" в Лиге чемпионов решил покинуть "Ювентус"
Об этом сообщает La Repubblica .
Роналду тяжело переживает поражение от "Аякса" в 1/4 финала Лиги чемпионов и решил по окончании сезона сменить клуб.
По информации издания, хотя контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года, португальца не устраивает уровень игры команды в его дебютный год в клубе. При этом Роналду готов дать туринцам еще один шанс в следующем сезоне.
По данным другой итальянской газеты Gazzetta dello Sport, Роналду требует значительного усиления туринцев уже этим летом, рассчитывая, что оно поможет команде добиться серьезных успехов в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
- Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд.
- "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
- После поражения от нидерландского "Аякса" в Лиге чемпионов акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" стремительно подешевели.
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