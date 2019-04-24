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"Динамо" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимает "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед центральной игрой третьего круга чемпионата Украины "Шахтер" 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" занимает второе место и отстает от дончан на 7 пунктов.

Матч между главными претендентами на золотые медали начнется в Киеве на НСК "Олимпийский" в 18:30.

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