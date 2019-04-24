"Динамо" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч чемпионата Украины
24 апреля, 2019, 08:00
Сегодня в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимает "Шахтер"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед центральной игрой третьего круга чемпионата Украины "Шахтер" 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" занимает второе место и отстает от дончан на 7 пунктов.
Матч между главными претендентами на золотые медали начнется в Киеве на НСК "Олимпийский" в 18:30.
- Напомним, 23 апреля в матче молодежного первенства Украины по футболу "Динамо" на своем поле победил "Шахтер" со счетом 2: 1.
- Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев верит в победу "Шахтера" в матче киевлян с "горняками".
- Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин также сделал прогноз на матч между киевлянами и "Шахтером" .
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