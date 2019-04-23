"Динамо" победило "Шахтер" в чемпионате Украины U-21

23 апреля, 2019, 16:20

В матче молодежного первенства Украины по футболу "Динамо" на своем поле победил "Шахтер"

Об этом сообщает UA-football.

Матч проходил в Киеве и завершился волевой победой динамовцев со счетом 2: 1. Первыми забили дончане, отличился Дмитрий Топалов. После этого Валерий Бондарь отправил мяч в свои ворота и счет сравнялся.

Победу "Динамо" принес Владислав Супряга на 72-й минуте.

После этой победы киевляне набрали 65 очков и возглавляют турнирную таблицу молодежного первенства. У "Шахтера" 42 очка и третье место.

Чемпионат Украины U-21

25-й тур

23 апреля

"Динамо" (U-21) - "Шахтер" (U-21) 2: 1

Голы: Бондарь, 51, Супряга, 72 - Топалов, 48