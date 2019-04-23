"Динамо" победило "Шахтер" в чемпионате Украины U-21
23 апреля, 2019, 16:20
В матче молодежного первенства Украины по футболу "Динамо" на своем поле победил "Шахтер"
Об этом сообщает UA-football.
Матч проходил в Киеве и завершился волевой победой динамовцев со счетом 2: 1. Первыми забили дончане, отличился Дмитрий Топалов. После этого Валерий Бондарь отправил мяч в свои ворота и счет сравнялся.
Победу "Динамо" принес Владислав Супряга на 72-й минуте.
После этой победы киевляне набрали 65 очков и возглавляют турнирную таблицу молодежного первенства. У "Шахтера" 42 очка и третье место.
Чемпионат Украины U-21
25-й тур
23 апреля
"Динамо" (U-21) - "Шахтер" (U-21) 2: 1
Голы: Бондарь, 51, Супряга, 72 - Топалов, 48
- Напомним, "Динамо" и "Шахтер" встретятся в 25-м туре премьер-лиги 24 апреля во Киеве.
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