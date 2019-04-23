Блохин рассказал, отдает ли кому-то преимущество в матче "Динамо" - "Шахтер"
23 апреля, 2019, 09:22
Экс-главный тренер сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин высказался относительно центрального матча 25-го тура чемпионата Украины по футболу между киевлянами и "Шахтером"
Слова Блохина приводит ТК "Футбол".
"Не могу предсказать, кто выиграет "Шахтер" или "Динамо", я не предсказатель. Думаю, что команды будут бороться до конца. А получится так, как получится. Это жизнь: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Я думаю, что на первый план выйдет психология. Кто лучше подготовится психологически, тот и победит ", - сказал Блохин.
В среду, 24 апреля, на столичном НСК "Олимпийский" "Динамо" сыграет с "Шахтером", начало - в 18:30.
- Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев верит в победу "Шахтера" в ближайшем матче киевлян с "горняками".
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