Алиев верит в победу "Шахтера" в матче с "Динамо"

22 апреля, 2019, 14:46

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев верит в победу "Шахтера" в ближайшем матче киевлян с "горняками"

Слова футболиста приводит FootballHub.

Александр Алиев утверждает, что в ближаешее матче УПЛ "Динамо" - "Шахтер" киевский клуб проигрывает и окончательно потеряет шансы на титул. Он добавил, что надеется на интересный матч и 50 тыс болельщиков.

Экс-россиянин Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005-го по 2013-й год (с перерывами).

Игра "Динамо" - "Шахтер" состоится 24 апреля на НСК "Олимпийский", начало - в 18:30.