Алиев верит в победу "Шахтера" в матче с "Динамо"
22 апреля, 2019, 14:46
Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев верит в победу "Шахтера" в ближайшем матче киевлян с "горняками"
Слова футболиста приводит FootballHub.
Александр Алиев утверждает, что в ближаешее матче УПЛ "Динамо" - "Шахтер" киевский клуб проигрывает и окончательно потеряет шансы на титул. Он добавил, что надеется на интересный матч и 50 тыс болельщиков.
Экс-россиянин Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005-го по 2013-й год (с перерывами).
Игра "Динамо" - "Шахтер" состоится 24 апреля на НСК "Олимпийский", начало - в 18:30.
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