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"Динамо" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч


фото: fcdynamo.kiev.ua
Букмекеры сделали прогноз на матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы не видят в центральном матче 25-го тура фаворита и предлагают на победу обеих команд одинаковый коэффициент - 2.55. Ничью в игре они считают менее вероятной - 3.20.

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