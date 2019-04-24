"Динамо" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч
24 апреля, 2019, 15:22
Букмекеры сделали прогноз на матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы не видят в центральном матче 25-го тура фаворита и предлагают на победу обеих команд одинаковый коэффициент - 2.55. Ничью в игре они считают менее вероятной - 3.20.
- Сегодня в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимает "Шахтер", матч начнется в Киеве в 18:30.
- 23 апреля в матче молодежного первенства Украины по футболу "Динамо" на своем поле победил "Шахтер" со счетом 2:1.
- Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев верит в победу "Шахтера" в матче киевлян с "горняками".
- Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин также сделал прогноз на матч между киевлянами и "Шахтером" .
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