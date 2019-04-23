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Языковой закон: нардепам надо рассмотреть еще более 100 поправок

За день народные депутаты рассмотрели 150 поправок в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За сегодня нардепы успели рассмотреть около 150 поправок к языковому закону, к "чистому четвергу" останется рассмотреть чуть более 100 поправок, говорится в сообщении.

В общем, в законопроект о языке внесено 2 тыс. 82 правки.

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал нардепов не сбавлять активности, прийти на пленарное заседание в 11:00 в "чистый четверг" и принять закон.

"В "чистый четверг", как мы принимали декоммунизации. Я убежден, на этот раз мы сможем поддержать и принять закон о языке. Подчеркиваю, четверг, 11:00. Все народные депутаты должны быть в зале. И избиратели будут следить за этим", - подчеркнул спикер.

  • Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроект №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
  • Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
  • 11 апреля нардепы рассмотрели в Верховной Раде почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона".
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