Языковой закон: нардепам надо рассмотреть еще более 100 поправок
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За сегодня нардепы успели рассмотреть около 150 поправок к языковому закону, к "чистому четвергу" останется рассмотреть чуть более 100 поправок, говорится в сообщении.
В общем, в законопроект о языке внесено 2 тыс. 82 правки.
Читайте также: Княжицкий: «Мы будем иметь качественный закон об украинском языке в украинском государстве, несмотря на любое сопротивление"
Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал нардепов не сбавлять активности, прийти на пленарное заседание в 11:00 в "чистый четверг" и принять закон.
"В "чистый четверг", как мы принимали декоммунизации. Я убежден, на этот раз мы сможем поддержать и принять закон о языке. Подчеркиваю, четверг, 11:00. Все народные депутаты должны быть в зале. И избиратели будут следить за этим", - подчеркнул спикер.
- Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроект №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
- Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
- 11 апреля нардепы рассмотрели в Верховной Раде почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом