В РФ решили обменять военнопленных моряков на Порошенко
23 апреля, 2019, 16:03
В РФ предложили обменять военнопленных моряков на Петра Порошенко, ведь он "военный преступник"
Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает российское издание "РИА Новости".
"Порошенко был президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко следует привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию", - заявил Шеремет.
Депутат надеется, что Зеленский "выберет верный путь для своей страны". А это, по его мнению, возможно только при условии "взаимовыгодных и братских отношений с Россией".
- 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 г. оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Напомним, что 18 апреля суд РФ продлил арест 24 военнопленным морякам до июля, несмотря на то что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.
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