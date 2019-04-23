//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В РФ решили обменять военнопленных моряков на Порошенко


фото: kerch.fm
В РФ предложили обменять военнопленных моряков на Петра Порошенко, ведь он "военный преступник"

Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает российское издание "РИА Новости".

"Порошенко был президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко следует привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию", - заявил Шеремет.

Депутат надеется, что Зеленский "выберет верный путь для своей страны". А это, по его мнению, возможно только при условии "взаимовыгодных и братских отношений с Россией".

  • 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 г. оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Напомним, что 18 апреля суд РФ продлил арест 24 военнопленным морякам до июля, несмотря на то что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать