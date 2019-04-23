В РФ решили обменять военнопленных моряков на Порошенко

23 апреля, 2019, 16:03

В РФ предложили обменять военнопленных моряков на Петра Порошенко, ведь он "военный преступник"

Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает российское издание "РИА Новости".

"Порошенко был президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко следует привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию", - заявил Шеремет.

Депутат надеется, что Зеленский "выберет верный путь для своей страны". А это, по его мнению, возможно только при условии "взаимовыгодных и братских отношений с Россией".