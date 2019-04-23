Назарбаев предложил кандидатуру Токаева на должность нового президента Казахстана

23 апреля, 2019, 11:42

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил партии Нур Отан выдвинуть кандидатуру действующего президента Касым-Жомарт Токаева на пост главы государства на досрочных выборах

Как сообщает nur.kz, Назарбаев попросил казахстанцев поддержать кандидатуру Токаева.

"Я уверен, что Токаев тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев. Призываю всех соотечественников поддержать его кандидатуру, это будет безошибочное решение", - сказал он.

Назарбаев добавил, что Токаев работал на ответственных участках с первых дней независимости Казахстана и был одним из тех, кто начал создавать внешнюю политику Казахстана.