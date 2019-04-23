Назарбаев предложил кандидатуру Токаева на должность нового президента Казахстана
23 апреля, 2019, 11:42
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил партии Нур Отан выдвинуть кандидатуру действующего президента Касым-Жомарт Токаева на пост главы государства на досрочных выборах
Как сообщает nur.kz, Назарбаев попросил казахстанцев поддержать кандидатуру Токаева.
"Я уверен, что Токаев тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев. Призываю всех соотечественников поддержать его кандидатуру, это будет безошибочное решение", - сказал он.
Назарбаев добавил, что Токаев работал на ответственных участках с первых дней независимости Казахстана и был одним из тех, кто начал создавать внешнюю политику Казахстана.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
- Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта глава сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны .
- 20 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку в Конституцию, чтобы переименовать столицу Астану на Нурсултан.
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