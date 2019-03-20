20 марта, 2019, 12:32

19 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку в Конституцию, чтобы переименовать столицу Астану на Нурсултан

Об этом сообщает nur.kz .

"Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом республики представлено положительное решение", - говорится в сообщении.

Поправки к Конституции были приняты после голосования. В парламенте назвали решение историческим. Депутаты сената поддержали решение о переименовании практически единогласно. Теперь поправки в Конституцию вступят в силу после их подписания президентом Казахстана.

Город переименуют в честь первого главы страны Нурсултана Назарбаева.