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Столицу Казахстана переименуют в Нурсултан


фото: azattyq.org
19 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку в Конституцию, чтобы переименовать столицу Астану на Нурсултан

Об этом сообщает nur.kz .

"Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом республики представлено положительное решение", - говорится в сообщении.

 

Поправки к Конституции были приняты после голосования. В парламенте назвали решение историческим. Депутаты сената поддержали решение о переименовании практически единогласно. Теперь поправки в Конституцию вступят в силу после их подписания президентом Казахстана.

 

Город переименуют в честь первого главы страны Нурсултана Назарбаева.

  • Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
  • Несмотря на сложении полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
  • 20 марта председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны .

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