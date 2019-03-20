Столицу Казахстана переименуют в Нурсултан
20 марта, 2019, 12:32
19 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку в Конституцию, чтобы переименовать столицу Астану на Нурсултан
Об этом сообщает nur.kz .
"Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом республики представлено положительное решение", - говорится в сообщении.
Поправки к Конституции были приняты после голосования. В парламенте назвали решение историческим. Депутаты сената поддержали решение о переименовании практически единогласно. Теперь поправки в Конституцию вступят в силу после их подписания президентом Казахстана.
Город переименуют в честь первого главы страны Нурсултана Назарбаева.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
- Несмотря на сложении полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны .
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