Экс-футболист "Динамо" отдал шикарный голевой пас в Турции
23 апреля, 2019, 10:03
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка отметился голевым пасом за "Сивасспор" в матче чемпионата Турции против "Бешикташа"
Об этом сообщает Sport Arena.
Украинский полузащитник "Сивасспор" Сергей Рыбак отличился блестящим голевым пасом в матче 29-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (1: 2). Рыбак вышел в стартовом составе команды и провел на поле 83 минуты.
Украинец на 45-й минуте великолепным разрезным пасом помог отличиться Фуссени Диабате, который сравнял счет в матче, но в концовке "Бешикташ" вырвал победу благодаря точному удару Бурака Йилмаз. Первый гол в поединке забил экс-защитник "Динамо" Домагой Вида.
В нынешнем сезоне 29-летний Рыбак провел 24 матча за "Сивасспор", отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. "Сивасспор" после 29 туров идет на 13-й позиции в турецкой Суперлиге.
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