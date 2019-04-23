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Экс-футболист "Динамо" отдал шикарный голевой пас в Турции


фото: Fanatik
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка отметился голевым пасом за "Сивасспор" в матче чемпионата Турции против "Бешикташа"

Об этом сообщает Sport Arena.

Украинский полузащитник "Сивасспор" Сергей Рыбак отличился блестящим голевым пасом в матче 29-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (1: 2). Рыбак вышел в стартовом составе команды и провел на поле 83 минуты.

Украинец на 45-й минуте великолепным разрезным пасом помог отличиться Фуссени Диабате, который сравнял счет в матче, но в концовке "Бешикташ" вырвал победу благодаря точному удару Бурака Йилмаз. Первый гол в поединке забил экс-защитник "Динамо" Домагой Вида.

В нынешнем сезоне 29-летний Рыбак провел 24 матча за "Сивасспор", отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. "Сивасспор" после 29 туров идет на 13-й позиции в турецкой Суперлиге.

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