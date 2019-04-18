Легионер "Динамо" восстановился от травмы и сможет сыграть с "Шахтером"

18 апреля, 2019, 12:33

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером"

Об этом сообщает "Динамо" в twitter.

21-летний Дуелунд полностью залечил повреждение. Игрок получил перелом лодыжки в декабре 2018 года в матче с "Яблонцем".

"Миккель Дуелунд начал работу в общей группе и готовится к ближайшим матчам", - говорится в сообщении.

Дуелунд в общей группе присоединился к другим легионерам "Динамо" - Беньямину Вербичу, Тамашу Кадару, Сидклею и Томашу Кендзеру.

He's coming back



Миккель Дуелунд начал работу в общей группе и готовится к ближайшим матчам! pic.twitter.com/wwmolnIirS - FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 17 апреля 2019 г.