Легионер "Динамо" восстановился от травмы и сможет сыграть с "Шахтером"
18 апреля, 2019, 12:33
Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером"
Об этом сообщает "Динамо" в twitter.
21-летний Дуелунд полностью залечил повреждение. Игрок получил перелом лодыжки в декабре 2018 года в матче с "Яблонцем".
"Миккель Дуелунд начал работу в общей группе и готовится к ближайшим матчам", - говорится в сообщении.
Дуелунд в общей группе присоединился к другим легионерам "Динамо" - Беньямину Вербичу, Тамашу Кадару, Сидклею и Томашу Кендзеру.
He's coming back- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 17 апреля 2019 г.
Миккель Дуелунд начал работу в общей группе и готовится к ближайшим матчам! pic.twitter.com/wwmolnIirS
- Другой травмированный легионер "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале".
- Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил повреждение и может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо".
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