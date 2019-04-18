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Легионер "Динамо" восстановился от травмы и сможет сыграть с "Шахтером"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером"

Об этом сообщает "Динамо" в twitter.

21-летний Дуелунд полностью залечил повреждение. Игрок получил перелом лодыжки в декабре 2018 года в матче с "Яблонцем".

"Миккель Дуелунд начал работу в общей группе и готовится к ближайшим матчам", - говорится в сообщении.

Дуелунд в общей группе присоединился к другим легионерам "Динамо" - Беньямину Вербичу, Тамашу Кадару, Сидклею и Томашу Кендзеру.

  • Другой травмированный легионер "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале".
  • Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил повреждение и может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо".
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